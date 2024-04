“Sindrome dell’Avana”: nuove prove la collegano ad un’oscura unità assassina russa

MeteoWeb

La misteriosa malattia della “sindrome dell’Avana” che ha afflitto diplomatici e spie statunitensi in tutto il mondo potrebbe essere collegata alle armi energetiche in mano ai membri di un’unità di sabotaggio dell’intelligence militare russa, secondo quanto sostenuto da un’indagine di “Insider”.

Un’indagine dell’intelligence statunitense, i cui risultati sono stati pubblicati lo scorso anno, ha rilevato che era “molto improbabile” che un avversario straniero fosse responsabile della malattia, segnalata per la prima volta da funzionari dell’ambasciata statunitense nella capitale cubana L’Avana nel 2016.

Ma Insider, un gruppo mediatico investigativo focalizzato sulla Russia con sede a Riga, in Lettonia, ha riferito che membri di un’unità dell’intelligence militare russa (GRU) nota come 29155 erano stati collocati sulla scena di incidenti sanitari segnalati che coinvolgevano personale statunitense. L’indagine Insider, durata un anno e condotta in collaborazione con 60 Minutes e il tedesco Der Spiegel, riferisce anche che i membri senior dell’Unità 29155 hanno ricevuto premi e promozioni per il lavoro relativo allo sviluppo di “armi acustiche non letali”.

La Russia ha precedentemente negato qualsiasi coinvolgimento.

I sintomi della sindrome dell’Avana includevano emicranie, nausea, vuoti di memoria e vertigini. Il rapporto di Insider afferma che il primo episodio dei sintomi della “sindrome dell’Avana” potrebbe essere avvenuto prima del 2016. Si ritiene che “probabilmente ci furono attacchi due anni prima a Francoforte, in Germania, quando un dipendente del governo americano di stanza presso il consolato rimase privo di sensi a causa di qualcosa di simile a un forte raggio di energia”.

Nel 2021, il Congresso degli Stati Uniti ha approvato l’Avana Act, che autorizza il Dipartimento di Stato, la CIA e altre agenzie governative statunitensi a fornire pagamenti al personale e alle loro famiglie che sono stati colpiti dalla malattia durante l’incarico.

