Spazio: la Slovenia ha firmato gli Accordi Artemis

La NASA e la Slovenia hanno confermato la loro collaborazione: il Paese è diventato il 39° a firmare gli Accordi Artemis. La firma ha certificato l’impegno della Slovenia nel perseguire l’esplorazione sicura e sostenibile dello Spazio a beneficio dell’umanità ed è avvenuta durante un dialogo strategico tra Stati Uniti e Slovenia a Lubiana, presso gli Uffici del Ministero degli Affari Esteri.

“La NASA dà il benvenuto alla Slovenia negli Accordi Artemis,” ha dichiarato l’Amministratore della NASA Bill Nelson. “Oggi, il partenariato tra gli Stati Uniti e la Slovenia varca una nuova frontiera. Viviamo in un’era d’oro dell’esplorazione delle stelle. Questa era sarà scritta da nazioni che esplorano il cosmo in modo aperto, responsabile e pacifico“.

Il Segretario di Stato Matevž Frangež, del Ministero dell’Economia, del Turismo e dello Sport ha firmato gli Accordi a nome della Slovenia, con James O’Brien, Sottosegretario di Stato per gli Affari Europei ed Eurasiatici, che ha partecipato all’evento di firma.

Nel 2020 gli Stati Uniti e altri 7 Paesi hanno dato vita agli Accordi Artemis per stabilire linee guida per l’esplorazione pacifica e l’uso dello Spazio esterno. Gli Accordi rafforzano e attuano gli obblighi chiave nel Trattato sullo Spazio Esterno del 1967. Rafforzano anche l’impegno degli Stati Uniti e dei Paesi firmatari verso il Registration Convention, the Rescue and Return Agreement nonché le migliori pratiche supportate dalla NASA e dai suoi partner, compresa la pubblicazione pubblica dei dati scientifici.

