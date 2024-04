Spazio: la Svizzera firma gli Accordi Artemis

MeteoWeb

La Svizzera ha formalmente firmato gli Accordi Artemis il 16 aprile, diventando il 37° a unirsi all’accordo sull’esplorazione spaziale sostenibile. In una cerimonia presso la sede della NASA, il Consigliere federale svizzero Guy Parmelin, Ministro per gli affari economici, l’istruzione e la ricerca del Paese, ha firmato gli accordi insieme all’amministratore della NASA Bill Nelson e funzionari di entrambi i paesi.

“Gli Accordi Artemis costituiscono un balzo in avanti nella cooperazione spaziale,” ha affermato Parmelin durante la cerimonia di firma. “La firma della Svizzera degli Accordi Artemis sottolinea il nostro impegno per questa ambizione e la nostra convinzione che la cooperazione porti alla creazione di un miglior quadro per la nostra comunità spaziale“.

Sia Parmelin che Nelson hanno sottolineato che la cooperazione tra Svizzera e Stati Uniti nello Spazio risale all’Apollo 11, quando uno dei primi strumenti messi in opera dagli astronauti dopo l’atterraggio sulla superficie lunare era un esperimento sul vento solare dell’Università di Berna in Svizzera.

Nei commenti dopo l’evento, Nelson ha osservato che la famosa neutralità della Svizzera ha reso significativa la sua firma degli Accordi Artemis. “È ancora più importante che la Svizzera aderisca a una dichiarazione di principi sull’uso pacifico dello Spazio,” ha affermato.

La Svizzera è tra i membri fondatori dell’Agenzia Spaziale Europea. È il 13° membro effettivo dell’ESA, su 22 Paesi, ad aderire agli accordi, e il 37° Paese in generale.

