Spazio, Valentini all’ESA: “ruolo dell’Italia riconosciuto e apprezzato”

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy è al lavoro sul disegno di legge collegato alla legge di bilancio in materia di spazio, che andrà alle Camere per l’esame. Lo ha annunciato il viceministro delle Imprese e del Made in Italy, Valentino Valentini, oggi a Parigi alla sede dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA). Valentini, insieme al direttore generale del Mimit Paolo Casalino, ha incontrato il direttore Servizi interni dell’Agenzia, Marco Ferrazzani, e una ampia rappresentanza di funzionari. “L’incontro odierno in ESA è stato molto utile per sviluppare la riflessione su come promuovere al meglio la Space economy nel contesto nazionale. La collaborazione tra Italia ed Agenzia Spaziale Europea (ESA), dalla gestione del PNRRr assieme ad ASI a tanti altri dossier, mette in evidenza la sinergia di quello che facciamo in Italia e il più vasto contesto internazionale”, ha dichiarato Valentini.

“Abbiamo ripercorso le principali attività dell’ESA e l’importante ruolo che l’Italia svolge nell’ambito dell’agenzia, sia in Italia che nel contesto europeo”, ha spiegato Valentini. “Abbiamo messo in evidenza la valorizzazione del comparto ampio della politica industriale dello spazio: l’Italia quest’anno ha dato forte impulso all’attività, stanziando più di tre miliardi. Soprattutto, è stata data una serie di indicazioni che riguardano il ritorno al volo rapido dei lanciatori europei Ariane e Vega C, quest’ultimo costruito dalla nostra Avio“, ha continuato il viceministro. “Abbiamo anche esaminato l’impatto dei programmi satellitari Galileo e Copernico e si è messo in evidenza non solo la tradizione italiana ma il fatto che all’interno dell’ESA è stata assunta una quantità importante di personale altamente qualificato del nostro Paese”, ha concluso Valentini.

