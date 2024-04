Spazzatura spaziale cinese cade sulla Terra, spettacolare palla di fuoco in California | FOTO

MeteoWeb

Un grosso pezzo di spazzatura spaziale cinese è precipitato sulla Terra, nel Sud della California martedì mattina ora locale, mettendo in scena uno spettacolo. Il rientro ha creato una fiammeggiante palla di fuoco osservata dall’area di Sacramento fino a San Diego, secondo l’American Meteor Society (AMS). Il detrito spaziale era il modulo orbitale del veicolo Shenzhou-15 della Cina, secondo l’astrofisico Jonathan McDowell. Shenzhou 15 ha lanciato 3 astronauti verso la stazione spaziale Tiangong nel novembre 2022.

Il modulo orbitale Shenzhou (1.500 km) ha fornito spazio aggiuntivo per gli astronauti e gli esperimenti scientifici nello Spazio. Non era progettato per tornare sulla Terra in sicurezza alla fine della sua missione: è il modulo di rientro Shenzhou quello costruito per farlo, con gli astronauti a bordo. Naturalmente, la maggior parte delle persone che hanno visto la palla di fuoco attraversare il cielo intorno all’1:40 del mattino ora locale della California (10:40 ora italiana) non sapeva cosa fosse.

Alcuni pensavano potesse essere un pezzo dell’hardware SpaceX, un’ipotesi ragionevole dato che un razzo Falcon 9 aveva lanciato 22 satelliti internet Starlink dalla Vandenberg Space Force Base sulla costa centrale della California circa 6 ore prima. I detriti in fiamme non potevano però essere il primo stadio del Falcon 9, atterrato in sicurezza dopo il lancio. È il secondo stadio del razzo ad essere “usa e getta”.

Il modulo orbitale Shenzhou-15 non è stato però il primo grande pezzo di spazzatura spaziale cinese a precipitare sulla Terra in modo spettacolare, né il più grande. Il primo stadio da 21 tonnellate del potente razzo Long March 5B, i cui lanci hanno contribuito a costruire Tiangong, cade regolarmente sulla Terra in modo incontrollato. Questi incidenti che coinvolgono il rientro di detriti hanno attirato critiche da parte della comunità scientifica, definiti irresponsabili e potenzialmente pericolosi.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.