Lo spettacolo della “Lupa di Mare” sullo Stretto di Messina | FOTO

Alto livello di umidità nello Stretto di Messina, che si è risvegliato avvolto dalla nebbia questa mattina: l’innalzamento delle temperature ha determinato la formazione della “Lupa di Mare” tra Reggio Calabria e Messina. Si tratta di una situazione particolarmente rara ed anomala, che tuttavia si può verificare in primavera quando le prime ondate di caldo arrivano sullo Stretto di Messina dal Nord Africa e, scorrendo sulla superficie marina fredda dopo il lungo inverno, formano la nebbia di mare caratteristica dello Stretto per il fenomeno dell’avvezione. Il fenomeno, molto noto nella tradizione popolare, è definito “Lupa di Mare“.

