Stazione Gateway, Parmitano farà test sul modello del Lunar I-Hub

MeteoWeb

L’astronauta Luca Parmitano sarà a Torino entro l’estate per una serie di test del modello Lunar I-Hub, il modulo abitabile per la futura stazione spaziale Gateway destinata all’orbita lunare nell’ambito del programma Artemis della NASA. Lo ha detto oggi lo stesso astronauta dell’Agenzia Spaziale Europea in collegamento da Houston nell’incontro sullo spazio organizzato dalla Fondazione Roma.

Negli stabilimenti della Thales Alenia Space di Torino, il modello a grandezza naturale del modulo Lunar I-Hub ha appena completato la fase di revisione; fornirà dieci metri cubi di volume abitabile alla stazione Gateway, avrà una piccola cucina, compartimenti personali per l’equipaggio e aree mediche e per l’esercizio fisico.

Il simbolo del programma Artemis sulla maglietta, Parmitano ha parlato dell’importanza di investire nello spazio, considerando che la Space Economy è destinata a una crescita notevole per la partecipazione delle istituzioni pubbliche come dei privati. “L’accesso allo spazio è il futuro“, ha proseguito l’astronauta riferendosi alla capacità di raggiungere l’orbita. “Abbiamo la capacità e c’è la volontà politica. Questo è il momento giusto perché il punto di partenza è la regolamentazione”, ha aggiunto riferendosi alla legge sullo spazio e a quella sulla Space Economy che l’Italia si prepara ad approvare.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.