Storico aereo Douglas C-54 si schianta e prende fuoco in Alaska, 2 morti

MeteoWeb

Un aereo Douglas C-54 Skymaster, con a bordo 2 persone, si è schiantato nel fiume Tanana, vicino a Fairbanks, in Alaska (USA), prendendo fuoco. Le autorità hanno dichiarato che non ci sono sopravvissuti. L’aereo era decollato ieri mattina dall’aeroporto internazionale di Fairbanks e si è schiantato a circa 11 km di distanza, scivolando lungo una ripida collina sulla riva del fiume dove è stato poi avvolto dalle fiamme.

Il C-54 è una versione militare del Douglas DC-4, un aereo utilizzato durante la II Guerra Mondiale. Nonostante la Federal Aviation Administration abbia classificato il velivolo come Douglas C-54, gli investigatori lo hanno identificato come DC-4. Clint Johnson, capo dell’ufficio regionale dell’NTSB in Alaska, ha dichiarato che il National Transportation Safety Board ha inviato investigatori sul luogo dell’incidente. Al momento non è chiaro cosa sia accaduto tra il decollo e lo schianto, ma l’operatore della torre di controllo ha segnalato una grande nube di fumo.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.