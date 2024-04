Lo Stretto di Messina avvolto dalla Sabbia del Sahara: clima fresco e umido | FOTO

MeteoWeb

A Reggio Calabria abbiamo +17,4°C con l’82% di umidità relativa in pieno giorno. A Messina fa un po’ più caldo con +20,4°C in centro, ma sulla jonica i valori sono molto più bassi con +18,2°C a Forza d’Agrò, mentre sulla tirrenica a Gioiosa Marea la temperatura ha raggiunto +31,7°C, a Rocca di Caprileone addirittura +31,9°C, a Milazzo +30,0°C. E’ il “miracolo” dello scirocco, che determina l’effetto foehn sul tirreno e invece rende l’aria umida e fresca sullo jonio.

Lo Stretto di Messina è avvolto dalla Sabbia del Sahara e dal clima sciroccale in questi giorni di Pasqua e Pasquetta, in attesa del forte maestrale che irromperà in serata ripulendo l’aria e ripristinando condizioni di ottima visibilità, aria limpida e cielo terso. Sulla fascia tirrenica, le temperature crolleranno di circa 15°C in poche ore.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

