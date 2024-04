Suviana: individuata anche la sesta vittima

MeteoWeb

I sommozzatori hanno individuato un nuovo corpo nella centrale idroelettrica di Suviana: si tratta della sesta vittima dell’incidente. È Alessandro D’Andrea, 37 anni, tecnico specializzato originario di Forcoli, un paese della provincia di Pisa, dove ha risieduto fino a tre anni fa prima di trasferirsi in Lombardia, insieme alla compagna, anche lei originaria della provincia di Pisa, per lavorare per la Voith di Cinisello Balsamo (Milano). Solo uno dei lavoratori risulta ancora disperso.

Nella giornata di oggi, sono stati ritrovati anche i corpi di altri due dispersi.

