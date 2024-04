SwRI costruirà un veicolo per rifornimento nello Spazio

MeteoWeb

Il Southwest Research Institute (SwRI) costruirà, integrerà e testerà un piccolo veicolo spaziale dimostrativo nell’ambito del progetto Space Mobility and Logistics (SML) del valore di 25,5 milioni di dollari finanziato dalla U.S. Space Force e guidato dal contraente principale Astroscale U.S. Il veicolo spaziale, chiamato Astroscale Prototype Servicer for Refueling (APS-R), rifornirà altri veicoli compatibili mentre si trova in orbita geostazionaria.

“La carenza di carburante è un problema comune per i veicoli spaziali in orbita terrestre,” ha spiegato l’ingegnere Steve Thompson, project systems engineer SwRI. “Quando hanno esaurito tutto il carburante, la loro missione termina, anche se il veicolo potrebbe essere altrimenti in eccellente stato di salute. Un veicolo per il rifornimento può prolungare queste missioni, consentendoci di ottenere una durata aggiuntiva dai veicoli spaziali già in orbita“.

APS-R opererà in orbita geostazionaria intorno alla Terra, il che significa che seguirà un’orbita circolare sincronizzata con il periodo di rotazione della Terra di 24 ore. Il veicolo spaziale trasporterà propellente idrazina da un deposito, anch’esso in orbita geostazionaria, al veicolo spaziale che necessita di carburante. APS-R può servire qualsiasi veicolo spaziale dotato di un attracco di rifornimento compatibile.

“Recentemente, sono emersi altri approcci all’estensione della vita, come un veicolo che può usare i suoi propulsori per spingere un altro veicolo spaziale dove deve andare dopo che ha esaurito il carburante,” ha detto Thompson. “Un veicolo per il rifornimento amplia le opzioni di estensione della vita con un’alternativa flessibile“.

Nel corso dei prossimi 16 mesi, SwRI costruirà il veicolo ospite per APS-R nella nuova struttura di elaborazione dei sistemi spaziali dell’Istituto, creata per rispondere rapidamente alle esigenze dei clienti che necessitano di progettare, assemblare e testare veicoli spaziali, in particolare satelliti di piccole dimensioni. Lo SwRI consegnerà l’APS-R pronto per il lancio entro il 2026.

