Tanta neve in arrivo in Piemonte: scatta l’allerta valanghe

MeteoWeb

Weekend di maltempo diffuso in Piemonte con il rischio valanghe che potrà diventare “forte” (grado 4 sulla scala che arriva fino a 5) se le nevicate saranno particolarmente abbondanti. Sono le previsioni di Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale). A 2.500 metri di altitudine potrebbero accumularsi fino a 50-70 centimetri di neve fresca, tra sabato 27 e domenica 28 aprile. Le precipitazioni più abbondanti sono attese sul Piemonte settentrionale e sulle valli occidentali. La quota neve dai 1.100-1.300 metri iniziali salirà nel corso della domenica fino a 2.000 metri. In questa settimana, a 2.000 metri sono caduti 40-60 centimetri di neve sui settori alpini meridionali, 30-50cm su quelli occidentali, 20-30cm sui settentrionali.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.