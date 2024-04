Il telescopio ART-XC ha rilevato l’emissione di raggi X dalla supernova SN2024ggi

MeteoWeb

La supernova di tipo II SN2024ggi è stata scoperta l’11 aprile utilizzando i telescopi ATLAS nel dominio ottico. Si trova nella vicina galassia NGC3621. Il telescopio ART-XC, chiamato così in onore di M. N. Pavlinsky dell’osservatorio spaziale Spektr-RG, è diventato il primo strumento a raggi X a “vedere” la sua radiazione a raggi X (più energetica).

Le caratteristiche della supernova SN2024ggi sono simili a quelle della supernova di Tipo II nella galassia Girandola osservata da ART-XC lo scorso anno. Nelle ultime fasi della loro evoluzione, le stelle massicce perdono gran parte della loro massa sotto forma di venti stellari lenti. Dopo che una stella collassa, le sue parti esterne vengono espulse e, mentre si espandono, creano una potente onda d’urto che viaggia rapidamente attraverso il vento e lo riscalda fino a centinaia di milioni di gradi Kelvin. Qui è dove viene generata la radiazione a raggi X.

Tuttavia, a differenza della supernova dell’anno scorso, l’esplosione di SN2024ggi nella gamma dei raggi X non è stata così lunga o brillante. Il telescopio ART-XC ha condotto le sue prime osservazioni il 12 e 13 aprile. Poi la supernova è stata osservata due volte, in particolare il 20 aprile, e si è scoperto che il suo flusso di raggi X ha cominciato a diminuire entro la fine della settimana, mentre l’anno scorso era aumentato solo per una decina di giorni.

La “galassia madre” NGC3621 si trova a 6,64 megaparsec (circa 22 milioni di anni luce) dalla Terra, più o meno la stessa distanza della Galassia Girandola. In generale, secondo le stime moderne, la frequenza delle esplosioni di supernova di tipo II nelle galassie più vicine a noi (a una distanza inferiore a 10 megaparsec) è di circa 1 volta ogni 5 anni, ovvero 0,2 supernova all’anno.

“Oltre ad aver ottenuto dati di enorme importanza scientifica, vorrei sottolineare l’efficacia con cui è stato modificato il programma di osservazione dell’osservatorio Spektr-RG”, afferma il direttore scientifico del telescopio ART-XC, membro corrispondente dell’Accademia russa delle scienze Alexander Lutovinov. “L’idea di effettuare osservazioni di questa supernova è nata nel pomeriggio del 12 aprile e la sera di quel giorno il telescopio era puntato verso la supernova. Vorrei ringraziare i miei colleghi dell’NPO Lavochkina, che, come sempre, hanno prestato grande attenzione alle richieste degli scienziati e sono riusciti a calcolare un nuovo programma ed effettuare osservazioni nel più breve tempo possibile. Questo è il regalo che abbiamo ricevuto per la Giornata dell’astronautica!”.

Le osservazioni della supernova continuano e il team del telescopio ART-XC sta attualmente analizzando i dati ricevuti.

