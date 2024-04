Temperature alte: l’Abetone chiude la stagione sciistica dopo la neve degli ultimi giorni

MeteoWeb

L’aumento delle temperature non ha permesso oggi agli operatori di Abetone e Val di Luce di tenere le piste da sci aperte. Si chiude così definitivamente una stagione pessima per la mancanza di neve, che ha avuto soltanto due momenti relativamente buoni: il ponte dell’Immacolata e i due giorni di 25 e 26 aprile. “Dopo un’attenta valutazione della situazione venutasi a creare in conseguenza dell’innalzamento delle temperature – fa sapere Abetone Multipass -, è stato constatato dai nostri responsabili, che non essendoci più le condizioni di sicurezza necessarie all’apertura, le piste del nostro comprensorio devono rimanere chiuse”.

“Non è stata una decisione facile – afferma Andrea Formento, Presidente nazionale di Federfuni e direttore generale del comprensorio sciistico Val di Luce e Slittovia Abetone -, ma riteniamo sia stata la più adeguata rispetto all’evoluzione della situazione nel suo complesso”. “La riapertura per il 25 e il 26 aprile – aggiunge Formento – è stato uno sforzo che ci ha impegnato molto dal punto di vista organizzativo e anche da un punto di vista economico, però i risultati che abbiamo ottenuto sicuramente ci ripagano”. “Avevamo rimesso via tutto – afferma Giampiero Danti, direttore della Società Abetone Funivie – poi, con il ritorno della neve e del freddo avevamo deciso di riaprire alcune piste e relativi impianti, con la speranza di poter arrivare a domenica. Così non è stato, ma siamo contenti di aver dato un’occasione a tanti appassionati di poter sciare nei due giorni (25 e 26 aprile, ndr) in cui abbiamo riaperto le nostre strutture”.

