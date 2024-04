Tempesta Nor’easter negli USA, tanta neve e blackout nel New England | FOTO

MeteoWeb

Una tempesta primaverile ha portato neve, pioggia e venti forti nel Nord/Est degli USA, abbattendo alberi e linee elettriche e lasciando quasi 700mila case e attività commerciali senza energia elettrica. Una donna è stata uccisa da un albero caduto in un sobborgo di New York City e un’altra donna è morta in un incendio in New Hampshire causato dal maltempo. Erano stati previsti circa 60 cm di neve in alcune parti del Nord/Est del New England entro giovedì sera, con raffiche di vento di 80-97 km/h nelle zone costiere e interne, secondo quanto riportato dal National Weather Service.

Maine e New Hampshire hanno registrati il maggior numero di blackout, circa 310mila e 125mila, rispettivamente, fino a giovedì sera, secondo poweroutage.us. Le autorità locali hanno riportato che la neve pesante e umida ha provocato il il crollo di alberi e linee elettriche. “È stato praticamente un classico Nor’easter – ha spiegato Stephen Baron, meteorologo del NWS. “Questa è decisamente una tempesta di alto livello per aprile. Non è pazzesco per noi avere neve ad aprile, ma di solito non abbiamo quantità a due cifre“. Secondo il National Weather Service è stato il più grande Nor’easter di aprile a colpire la regione dal 2020.

La neve pesante ha reso pericolosi gli spostamenti nel Nord/Est del New England e a New York, e sono stati segnalati numerosi incidenti stradali. La tempesta ha portato principalmente piogge intense nelle parti meridionali del Nord/Est, così come venti forti. Decine di voli nella regione sono stati cancellati o posticipati, e molte scuole e uffici governativi sono stati chiusi nelle zone settentrionali.

