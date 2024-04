La tempesta Pierrick investe la Bretagna: alta marea e allagamenti a Saint-Malo | VIDEO

MeteoWeb

Oggi la costa dell’Ille-et-Vilaine, dipartimento francese della regione della Bretagna, è stata colpita da una forte tempesta, denominata Pierrick. Questo evento meteorologico ha determinato avverse condizioni meteo-marine e portato all’emissione di un’allerta arancione per il rischio allagamenti lungo la costa.

La tempesta Pierrick ha avuto un impatto significativo, generando un forte moto ondoso e causando un aumento del livello del mare. Alle 08:32 di oggi, l’alta marea è stata osservata con un coefficiente di 112, evidenziando l’eccezionalità delle condizioni marine. Questo fenomeno ha offerto uno spettacolo impressionante lungo il Sillon e i bastioni di Saint-Malo, dove le onde hanno superato la diga, rappresentando una minaccia per la sicurezza delle aree costiere.

Come misura preventiva, è stato emanato un decreto comunale per regolamentare la circolazione delle auto e dei pedoni lungo il Sillon e i bastioni di Saint-Malo. Queste misure sono state adottate per garantire la sicurezza pubblica e mitigare il rischio di incidenti legati alle condizioni marine avverse. L’alta marea causata dalla tempesta Pierrick dovrebbe continuare fino all’11 aprile.

Tempesta Pierrick, alta marea e allagamenti a Saint-Malo

