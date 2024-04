Tempesta in Spagna: travolto dalle onde a Tenerife, morto turista

MeteoWeb

Un tragico incidente ha segnato una giornata di tempesta sull’isola di Tenerife, parte delle Canarie spagnole. Un turista ceco, mentre mentre stava fotografando le onde, è caduto in acqua. Le autorità locali hanno confermato che l’uomo, di 53 anni, ha perso la vita mercoledì pomeriggio a Puerto de la Cruz. Nonostante i soccorsi siano intervenuti prontamente e abbiano riportato il turista a riva, l’uomo non ce l’ha fatta. Il governo locale aveva precedentemente avvertito la popolazione del rischio di inondazioni lungo le coste a causa delle violente tempeste che stavano colpendo l’isola nell’Oceano Atlantico, una destinazione rinomata per molti turisti europei.

Le autorità avevano consigliato la massima prudenza nelle zone portuali e la precauzione nell’affrontare le coste e le attività nautiche. Nel corso della tempesta, circa 60 famiglie sono state evacuate per precauzione. Le onde, in alcuni punti, hanno raggiunto altezze fino a 5 metri.

Questo tragico evento si aggiunge a una serie di incidenti simili che hanno colpito la Spagna, con 4 persone provenienti da diverse parti del mondo che hanno perso la vita in mare durante periodi di maltempo. Due vittime sono state segnalate nelle Asturie e altre 2 a Tarragona il mese precedente.

