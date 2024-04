Tempeste in Kenya, 13 morti e 15mila sfollati nel Nord

MeteoWeb

Nelle ultime 2 settimane, il Nord del Kenya è stato martoriato da tempeste violente e incessanti, che hanno determinato un bilancio tragico con più di 15mila sfollati e 13 morti. I dati forniti dalle autorità nazionali, riportati dal sito Kenyans, delineano la gravità della situazione. La Croce Rossa keniota ha lanciato un appello urgente ai residenti delle contee di Busia, Kirinyaga e Homabay, dove più di mille famiglie sono state costrette a lasciare le proprie case nelle ultime ore.

L’ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari ha segnalato che quasi 20mila persone in tutto il Paese sono state colpite da questa catastrofe. I rapporti del dipartimento meteorologico nazionale prevedono che il Kenya affronterà altre forti piogge per l’intero mese. Questa situazione richiede un intervento urgente e coordinato per proteggere la vita e il benessere delle persone colpite e per mitigare i danni causati da questa crisi climatica.

