Tempeste e tornado EF-1 nel Sud degli USA: un morto, caos in Texas, Louisiana e Mississippi | FOTO e VIDEO

Diversi eventi meteo estremi hanno colpito il Golfo del Sud degli Stati Uniti, con una serie di tempeste violente che hanno causato danni estesi e un decesso. In Mississippi, una tempesta ha provocato la morte di Shirley Wilson, 64 anni, la cui vita dipendeva da una macchina per l’ossigeno. Quando la sua casa ha perso corrente, il suo dispositivo si è spento, e i soccorritori non sono riusciti ad arrivare in tempo.

La Louisiana ha subito danni significativi, con un tornado che ha colpito la città di Slidell, a circa 50 km a Nord/Est di New Orleans. Questo tornado ha demolito edifici, divelto tetti e causato danni a decine di case e attività commerciali. Fortunatamente, non ci sono state segnalazioni di morti o feriti gravi nella zona, ma il disagio e i danni sono stati notevoli. Il National Weather Service ha dichiarato che le indagini iniziali sui danni indicano che l’area è stata colpita da un tornado di categoria EF-1, con venti che andavano da 138 km/h a 177 km/h.

Anche New Orleans ha affrontato tempeste, con ore di pioggia incessante che hanno allagato strade e messo a dura prova il sistema di drenaggio della città. Alcuni quartieri hanno registrato accumuli di pioggia fino a 20 cm, aggravando ulteriormente la situazione.

Texas e Mississippi non sono stati risparmiati dal maltempo estremo. In Texas, una tempesta ha causato danni a una chiesa a Port Arthur, con alberi abbattuti e linee elettriche danneggiate. Alcuni dei danni a Katy sono stati preliminarmente attribuiti a un tornado EF-1 con venti massimi stimati di circa 145 km/h, ha riferito il meteorologo NWS Bradley Brokamp. In Mississippi, una rottura della diga ha portato alla chiusura di una sottodivisione e all’evacuazione di alcune aree.

Grandine grossa ad Austin, in Texas

