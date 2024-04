Temporali violenti e tornado negli USA: allerta meteo per decine di milioni di americani

MeteoWeb

Decine di milioni di americani, dall’area di Lincoln, Nebraska, fino a Baltimora, potrebbero affrontare forti temporali fino a mercoledì, con possibili tornado in alcuni Stati. Un ampio sistema temporalesco che colpirà gran parte del centro degli Stati Uniti nei prossimi giorni dovrebbe portare temporali violenti nel Kansas e nel Nebraska lunedì sera, ha riferito il Centro di Previsione delle Tempeste del Servizio Meteorologico Nazionale (NWS). I 2 stati potrebbero registrare anche forti tornado, mentre parti dell’Oklahoma, del Missouri e della Virginia sono esposti a un minore rischio. Si prevede inoltre che temporali sparsi violenti porteranno forti venti, grandinate e allagamenti improvvisi.

Le aree più a rischio

Dopo essersi spostato attraverso le Grandi Pianure, secondo il NWS il sistema temporalesco potrebbe muoversi nelle aree della Valle del Mississippi, dei Grandi Laghi e della Valle dell’Ohio martedì e portare “maltempo e allagamenti improvvisi isolati“. L’Iowa meridionale, il Missouri settentrionale e l’Illinois centrale affronteranno la minaccia maggiore di “grandinate significative e potenziale tornado“. Il rischio che si formino tornado su alcune parti del Kansas e del Nebraska aumenterà con lo sviluppo di alcuni supercelle, ha riportato il NWS.

La stagione dei tornado negli USA

Maggio è generalmente considerato il punto di mezza stagione dei tornado negli USA, ha spiegato Harold Brooks, scienziato del National Severe Storms Laboratory. Brooks ha sottolineato che la fine di aprile fino a metà maggio è il periodo in cui di solito compaiono i tornado più forti che causano vittime. “Ci sono molte incertezze in quelle stime“, ha aggiunto Brooks, riferendosi a quanto varia ogni stagione dei tornado di anno in anno. Alcuni scienziati credono che negli ultimi decenni, i tornado negli Stati Uniti si siano spostati, con più tornado che si formano negli Stati lungo il fiume Mississippi e più a Est, ma non è ancora chiaro perché ciò stia accadendo. Un possibile fattore potrebbe essere che le Grandi Pianure occidentali stanno diventando più aride a causa del cambiamento climatico, ha spiegato Joe Strus, meteorologo del Servizio Meteorologico Nazionale, “e quindi le precipitazioni si sono spostate leggermente verso Est“.

