Scossa di terremoto in serata sulla costa tirrenica in Calabria. Alle 18:38, si è verificata una scossa di magnitudo 3 con epicentro a San Nicola Arcella, in provincia di Cosenza. L’evento è avvenuto ad una profondità di 48km.

