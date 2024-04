Terremoto Firenze: in corso sequenza sismica a Barberino di Mugello, oltre 100 scosse | DATI e MAPPE

MeteoWeb

Sono oltre un centinaio le scosse di terremoto registrate dal pomeriggio di ieri dall’INGV con epicentro Barberino di Mugello, in provincia di Firenze: al momento sono ben 118 in totale, di cui 3 con magnitudo uguale o superiore a 3. Tra queste ultime si segnala un sisma magnitudo ML 3.0 (mappe a corredo dell’articolo), avvenuto a 2 km Nord/Est da Barberino di Mugello alle 01:56 ad una profondità di circa 10 km. Non si segnalano al momento danni a persone o cose.

“Una nuova scossa di terremoto di magnitudo 3.0 ML è stata avvertita dalla popolazione tra Barberino di Mugello e la Val di Bisenzio,” ha riportato nella notte sui social il presidente Eugenio Giani. Nella notte “circa 50 le scosse registrate nello sciame sismico, al momento non sono segnalate criticità“.

