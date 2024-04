Terremoto in Francia: avvertito anche in Piemonte

MeteoWeb

Una scossa di terremoto si è verificata questa mattina in Francia, nel territorio del parco della Vanoise, al confine con l’Italia. Il terremoto, di magnitudo 2.6, avvenuto ad una profondità di 10 chilometri, è stato avvertito anche in Italia, a Ceresole Reale, Balme e Groscavallo, nelle valli di Orco e Lanzo, in Piemonte, che si trovano ad una distanza tra i 9 e 12 chilometri. Non sono stati segnalati danni ma è possibile che il terremoto abbia innescato valanghe e slavine.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.