Terremoto in Algeria: epicentro a sud-est di Algeri

MeteoWeb

Un terremoto di magnitudo 4.2 è stato registrato nel pomeriggio di oggi, sabato 20 aprile, in Algeria. L’epicentro è stato individuato nei pressi della città di M’cif, nella provincia di M’sila, 250 chilometri a sud-est della capitale Algeri. Lo riferisce il Centro governativo di ricerca in astronomia, astrofisica e geofisica (CRAAG) in un comunicato pubblicato su Facebook. Da parte sua, la Protezione Civile ha precisato in una breve nota che la scossa non ha causato alcun danno umano o materiale.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.