Forte terremoto in Messico: paura anche in Guatemala

MeteoWeb

Una scossa di terremoto di magnitudo 4.9 avvenuta al confine Messico–Guatemala ha scatenato il panico tra gli abitanti dei dipartimenti di San Marcos, Quetzaltenango e Huehuetenango, in Guatemala. L’Istituto nazionale di sismologia, vulcanologia, meteorologia e idrologia (Insivumeh) ha riferito che l’epicentro del terremoto è stato localizzato nello stato messicano del Chiapas ed è stato avvertito in aree del Guatemala occidentale e meridionale. Le autorità della Protezione Civile hanno indicato che finora non sono state segnalate vittime o danni materiali per la scossa, registrata alle 16.09 (ora italiana). L’area colpita dal terremoto si trova nel cosiddetto “Anello del Pacifico”, dove lo spostamento delle placche tettoniche genera una costante attività sismica e vulcanica.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.