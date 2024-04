Il terremoto tra Pozzuoli e Bacoli “il più forte nei Campi Flegrei da settembre 2023”

MeteoWeb

Il terremoto magnitudo 3.9 avvenuto questa mattina alle 05:44 nei Campi Flegrei, in mare, nel golfo, tra Bacoli e Pozzuoli, “è stato il più forte avvenuto dal settembre 2023“, ossia dal sisma di magnitudo 4.2 avvertito in gran parte del Centro/Sud Italia: lo ha dichiarato all’ANSA il vulcanologo Mauro Di Vito, direttore dell’Osservatorio Vesuviano dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Il terremoto odierno “rientra nell’ambito dell’attuale crisi bradisismica, caratterizzata da terremoti più frequenti“, ed è stato anche uno “più grandi avvenuti recentemente nel golfo di Napoli“. “I terremoti testimoniano che la crosta si sta deformando e accumula stress. Se il suolo continuerà a deformarsi, non possiamo escludere che avvengano altri terremoti di magnitudo confrontabile,” ha evidenziato l’esperto. Per questo motivo, ha aggiunto, è importante “continuare a monitorare e a osservare eventuali cambiamenti. Se il processo dovesse cambiare, si dovranno mettere in atto azioni di mitigazione del rischio“.

