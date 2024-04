MeteoWeb

Paura nella notte per una scossa di terremoto di magnitudo 3.0 sull’Appennino tosco/emiliano, tra Roncobilaccio e Barberino di Mugello, proprio lungo il percorso dell’A1, al confine tra Emilia Romagna e Toscana, e a metà strada tra Firenze e Bologna.

La scossa è stata distintamente avvertita in tutti i borghi dell’Appennino, in molti casi svegliando la popolazione in piena notte. La scossa s’è verificata alle 00:39 con un ipocentro a 12.9km di profondità.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.