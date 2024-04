Terremoto Taiwan: continua la ricerca dei dispersi sotto le macerie

MeteoWeb

Le squadre di soccorso a Taiwan stanno cercando senza sosta le 18 persone ancora disperse dopo il devastante terremoto che ha colpito la costa orientale dell’isola mercoledì scorso. Finora, il bilancio è di 10 morti e 1.106 feriti. Secondo i dati più recenti forniti dall’Emergency Response Center, 6 persone, tra cui 3 adulti e 3 bambini, sono ancora disperse lungo un sentiero nel Parco Nazionale Taroko, una rinomata destinazione turistica di Taiwan e uno dei principali luoghi dove le persone sono rimaste intrappolate dopo il terremoto. Una squadra composta da oltre 50 membri si è recata sul sentiero con attrezzature speciali per scavare e condurre operazioni di soccorso.

Analogamente, 4 persone sono state segnalate come disperse vicino a Fengbin, una coppia è scomparsa in un campeggio a Xiulin, mentre altre 2 persone sono intrappolate nelle zone minerarie di Heren e Luoshao. Al momento, le autorità non sono in grado di localizzare 4 stranieri, tra cui 2 cittadini australiani, un indiano e un canadese.

Oltre a ciò, 705 persone rimangono intrappolate in varie aree: 688 sono bloccate in un centro ricreativo nel Parco Nazionale Taroko, raggiunte e assistite con rifornimenti trasportati con mezzi aerei; 10 sono intrappolate attorno a una grotta, 6 si trovano nella zona dell’Università Nazionale Dong Hwa e un’altra persona è bloccata lungo la Strada Provinciale 8.

Il terremoto ha provocato un totale di 2.612 incidenti in tutto il Paese, con la maggior parte concentrata nelle città di Taipei (1.145), Nuova Taipei (509) e nella contea di Hualien (439). Il sisma, di magnitudo 7.2 secondo l’Agenzia Meteorologica Centrale di Taiwan (CWA) e 7.4 secondo lo United States Geological Survey, è avvenuto in mare alle 7:58 di mercoledì (01:58 ora italiana), a Sud/Est di Hualien. È stato il terremoto più potente a Taiwan dal 21 settembre 1999, quando una scossa di magnitudo 7.6 causò la morte di più di 2.400 persone.

Data la posizione di Taiwan alla confluenza delle placche filippina ed eurasiatica, gli eventi sismici sono un fenomeno comune sull’isola.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.