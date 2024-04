Forte terremoto in Turchia: epicentro a Sulusaray, danni | DATI e MAPPE

MeteoWeb

Una scossa di terremoto di magnitudo 5.6 ha colpito Sulusaray, una piccola cittadina in provincia di Tokat, nell’Anatolia centrale, in Turchia. Lo ha fatto sapere l’agenzia per i Disastri e le emergenze turca Afad, come riporta Anadolu. Il sisma è avvenuto alle 17.11 ora italiana, con epicentro localizzato nei pressi della cittadina di Sulusaray, ad una profondità di circa 10 chilometri. Alcune abitazioni sono rimaste danneggiate a causa del terremoto nel villaggio di Bugdayli, ha fatto sapere il sindaco di Sulusaray, Davut Kilic, come riporta la tv di Stato Trt. Durante la notte, la zona era già stata colpita da due scosse di magnitudo 4.1 e 4.7.

