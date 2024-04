Test a gravità zero per SpaceHopper, il robot che salterà sugli asteroidi | VIDEO

MeteoWeb

Durante un volo parabolico dell’Agenzia Spaziale Europea, il robot cavalletta SpaceHopper del Politecnico federale di Zurigo ha superato tutti i test a gravità zero. Il progetto SpaceHopper è stato avviato due anni e mezzo fa e ha portato alla realizzazione di un robot dotato di un corpo triangolare con tre ‘zampe’ con l’obiettivo di farlo saltellare su lune e asteroidi da esplorare alla ricerca di preziose risorse minerarie.

Il recente volo parabolico realizzato in collaborazione con l’ESA ha permesso ai ricercatori di simulare le condizioni di bassa gravità in cui SpaceHopper potrebbe trovarsi a operare in futuro. Un video pubblicato su YouTube (in calce) mostra il robot che muove le sue gambe in modo coordinato per fluttuare durante i periodi di gravità zero, che si verificano circa 30 volte per volo, per circa 20-25 secondi ciascuno.

Grazie alle sue appendici articolate, il robot può appoggiarsi su una superficie per spingersi, spostarsi nello spazio calciando e controllare l’atterraggio all’interno di una determinata area. Mediante questa modalità di locomozione simile al salto, potrà esplorare corpi celesti relativamente piccoli come asteroidi e lune, dove la gravità è scarsa o nulla. “Si pensa che gli asteroidi contengano preziose risorse minerarie che potrebbero essere utili all’umanità in futuro“, spiegano i ricercatori del Politecnico di Zurigo. “L’esplorazione di questi corpi celesti potrebbe anche fornirci informazioni sulla formazione del nostro universo”.

