Torna la neve sull’Appennino modenese: 15cm al Passo delle Radici | VIDEO

MeteoWeb

L’arrivo dell’aria fredda sull’Italia, oltre ad aver provocato un calo delle temperature, sta riportando la neve anche sull’Appennino. Oggi nella zona del Passo delle Radici e Frassinoro, nell’alto Appennino modenese, sono caduti 15 centimetri di neve, comportando l’uscita dei mezzi della Provincia per la pulizia delle strade, che al momento sono tutte aperte e percorribili. In serata i tecnici, inoltre, entreranno in azione per salare le strade più a rischio ghiaccio, tra cui la provinciale 32 di Frassinoro e la provinciale 324 del Passo delle Radici.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.