Torna la neve al Brennero: apice del freddo nei prossimi due giorni

La neve è tornata al Brennero, senza però causare problemi alla viabilità. Alcuni motociclisti tedeschi, di ritorno da un weekend in Italia, sono comunque stati colti di sorpresa e guidavano con particolare prudenza. I fiocchi oggi sono caduti fino a 1.000-1.300 metri. Temperature poco primaverili si registrano anche a Bolzano, dove stamattina è stata registrata una minima di +4°C mentre la massima è di +15°C. E pensare che solo una settimana fa, nel capoluogo altoatesino si erano toccati i +28°C. L’ondata di freddo domani e dopodomani raggiungerà il suo apice: la massima a Bolzano scenderà a +12°C.

