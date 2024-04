MeteoWeb

Un violento tornado ha colpito la contea di Teng, nella regione del Guangxi, in Cina, causando gravi danni a numerosi edifici e strutture. L’evento si è verificato nelle prime ore del mattino del 20 aprile ora locale. Al momento non ci sono segnalazioni immediate di feriti, ma le autorità stanno ancora valutando l’entità dei danni e monitorando la situazione per eventuali sviluppi.

Cina, tornado nel Guangxi: gravi danni

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.