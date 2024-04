Tornado al Nord Italia, scia di danni tra Padova e Udine | MAPPE e DATI

MeteoWeb

Ben 2 tornado (più un 3° ipotetico) sono stati scovati al Nord Italia dai collaboratori di PRETEMP: “Negli ultimi giorni i nostri collaboratori hanno fatto un fantastico lavoro di ricerca ed analisi di alcuni danni osservati al nord Italia nell’ultimo paio di settimane, portando all’individuazione di due tornado,” spiega il team pubblicando anche le mappe con la traiettoria. Il più importante “è un tornado che ha attraversato la parte settentrionale del Comune di Carmignano di Brenta e successivamente quello di Fontaniva, entrambi in provincia di Padova, causando danni ad aziende agricole prima (diverse taniche di varie dimensioni sono state trasportate per centinaia di metri) e poi a zone residenziali, causando danni fino al grado IF1 della International Fujita Scale (F1 sulla classica Fujita). Un paio di edifici hanno subito danni valutabili al grado IF1.5, ma essendo isolati e separati tra loro non possono confermare tale grado. Insieme alla sua permanenza al suolo per quasi 9 km e la grandine accompagnatrice fino a 5-6 cm di diametro, questa tromba d’aria risulta abbastanza anomala nel suo verificarsi al primo giorno di aprile“.

Il secondo, “avvenuto il 23 marzo, è un tornado più debole e breve che ha interessato il territorio di Nespoledo (UD). Questo ha causato danni ad alcuni tetti e il suo transito nei campi a nordest del paese è osservabile anche nelle immagini satellitari di Sentinel-2. Questo è stato valutato come IF0.5 (F0 sulla scala Fujita)“.

Un terzo evento rimane incerto, “verificatosi a Pernate (NO) in concomitanza con una linea temporalesca transitata in zona la sera del 30 marzo. Alcuni indizi fanno pensare ad un possibile tornado (zona interessata relativamente lunga e stretta, direzioni del pattern di danno non omogenee), ma non sono troppo convincenti. Se avete qualche altra informazione a riguardo, scriveteci pure nei commenti o in privato“.

