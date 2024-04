Decine di tornado negli USA: Iowa e Nebraska flagellati, “case spazzate via” | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Diversi tornado si sono abbattuti su Texas, Nebraska e Iowa, causando danni e sinora 5 feriti, mentre il maltempo si va intensificando nel centro degli Stati Uniti. Il National Weather Service ha ricevuto almeno 42 segnalazioni di tornado dal pomeriggio di venerdì. Un tornado ha devastato i sobborghi di Omaha, in Nebraska, con danni a centinaia di case, strutture e terre coltivate. “Alcune case sono state spazzate via,” ha dichiarato Thomas Hinterdorfer, cacciatore di tempeste, alla CNN. L’aeroporto di Eppley a Omaha, il più grande della regione, è stato brevemente chiuso per valutare i danni. Le tempeste dovrebbero continuare fino a domenica, ma la giornata di oggi dovrebbe essere la peggiore.

Tornado tra Iowa e Nebraska

In dettaglio, un tornado ha devastato la periferia di Omaha, Nebraska, danneggiando centinaia di case e altre strutture mentre si abbatteva per km attraverso le campagne e le zone residenziali. Sono stati segnalati alcuni feriti, ma al momento non ci sono notizie di vittime. Sono stati segnalati diversi tornado in Nebraska e Iowa ieri, ma la tempesta più distruttiva si è spostata da una zona in gran parte rurale verso le periferie a Nord/Ovest di Omaha, una città di 485mila persone. La piccola città di Minden, Iowa, a circa 48,3 km a Nord/Est di Omaha, ha subito pesanti danni. Tre persone sono rimaste ferite nella Contea di Lancaster, in Nebraska, quando un tornado ha colpito un edificio industriale, facendolo crollare con 70 persone all’interno. Alcune sono rimaste intrappolate, ma tutti sono stati evacuati e le ferite riportate non erano gravi, hanno riferito le autorità. Centinaia di case hanno subito danni a Omaha, principalmente nell’area di Elkhorn nella parte occidentale della città, ha riferito il tenente della polizia di Omaha Neal Bonacci.

Becky Kern, meteorologa presso l’ufficio di Omaha del National Weather Service ha riferito che l’agenzia prevede di inviare diverse squadre sul posto nei prossimi giorni per stabilire quanti tornado si sono formati nell’area e la loro intensità, e potrebbero essere necessarie fino a 2 settimane per completare l’analisi. “Alcuni sembravano essere tornado violenti – ha sottolineato – Ci sono stati tornado in diverse zone. E quindi è come una meteorologia forense, la chiamiamo così, come mettere insieme tutti gli indicatori di danni“.

Un altro tornado ha colpito un’area sul bordo orientale di Omaha, passando direttamente attraverso parti dell’aeroporto di Eppley, l’aeroporto della città. Gli ufficiali hanno chiuso l’aeroporto alle operazioni aeree per valutare i danni, ma poi hanno riaperto l’impianto, ha spiegato il capo della strategia dell’Omaha Airport Authority Steve McCoy. Dopo essere passato attraverso l’aeroporto, il tornado ha attraversato il fiume Missouri ed è entrato in Iowa, a Nord di Council Bluffs. La portavoce della Nebraska Emergency Management Agency, Katrina Sperl, ha spiegato che i rapporti sui danni stanno appena iniziando ad arrivare.

Nella Contea di Lancaster, dove tre persone sono state ferite quando un edificio industriale è crollato, gli ufficiali dello sceriffo hanno anche detto di aver ricevuto segnalazioni di un treno ribaltato vicino a Waverly.

La Omaha Public Power District ha riportato che quasi 10mila clienti erano senza corrente nella zona di Omaha.

La previsione per le prossime ore rimane minacciosa. Il NWS ha emesso avvisi per tornado anche per Iowa, Kansas, Missouri, Oklahoma e Texas. Sono possibili grandinate di grandi dimensioni e forti raffiche di vento. “Sembra ci sarà un’altra grande ondata – ha affermato Kern – Forse leggermente più a Sud“.

