Tanta neve in Toscana: allerta valanghe su Apuane e Appenino settentrionale

Sulle montagne della Toscana sono caduti fino a 40cm di neve a causa di questa ondata di maltempo sull’Italia che segna una decisa rivincita dell’inverno quando ormai siamo a primavera inoltrata. Dopo le intense nevicate, scatta il pericolo valanghe in Toscana. “Emesso grado di pericolo moderato per allerta valanghe su Alpi Apuane-Appenino toscano settentrionale nella giornata di domani. La stabilità del manto nevoso è scarsa su alcuni punti (aree) per tutte le esposizioni al di sopra di 1100 metri, possibili valanghe di dimensioni medie”. Lo comunica il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani sui social.

