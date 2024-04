Troppa neve, restano chiuse le strade di alta montagna della Lessinia e del Monte Baldo

MeteoWeb

Generalmente ad aprile venivano riaperte, ma l’ondata di freddo eccezionale e soprattutto la tanta neve degli ultimi giorni ha costretto la Provincia di Verona a prorogare la chiusura delle strade di alta montagna della Lessinia e del Monte Baldo, dove qualche giorno fa un turista spagnolo è stato recuperato dal Soccorso Alpino a 1750 metri in condizioni di grave ipotermia. La chiusura al traffico dei tratti stradali più in quota resterà in vigore fino al 10 maggio. Chiusi fino alla stessa data anche i tratti in territorio trentino.

