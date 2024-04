Trovate vicino ad Atene 314 bombe della II Guerra Mondiale

MeteoWeb

Durante i lavori per un massiccio progetto di sviluppo urbano presso l’ex complesso aeroportuale di Elliniko, a Sud di Atene, sono state scoperte 314 bombe risalenti alla II Guerra Mondiale. Durante una conferenza stampa, il sindaco di Elliniko-Argyroupoli, Giannis Konstantatos, ha affermato che il deposito di ordigni di fabbricazione tedesca è stato trovato sepolto a una profondità di 2 metri sotto un ex club sociale, asili nido e impianti sportivi costruiti per le Olimpiadi di Atene del 2004. “Per fortuna non si sono verificate esplosioni o incidenti. È sconcertante come un intero aeroporto e numerose strutture dell’aviazione municipale e civile abbiano operato in un campo così minato,” ha affermato il sindaco. Lo smaltimento delle bombe è stato effettuato una squadra dell’esercito ellenico.

