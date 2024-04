Turismo, a Jesolo alberghi già mezzi pieni: unica incognita il meteo

MeteoWeb

Jesolo (Venezia) si sta preparando per il primo vero test estivo dell’8 maggio, giorno dell’Ascensione, quando turisti tedeschi e austriaci prenderanno d’assalto le spiagge. Nel frattempo, la macchina turistica jesolana è già in funzione. Per il ponte del 1° Maggio e per quello del 5, quando in città ci sarà la gara ‘Ironman 70.3’ con 2500 atleti per oltre il 60% provenienti da tutto il mondo, sono già 200 gli hotel aperti ‘‘ma in previsione dell’Ascensione, festività cara ai turisti di lingua tedesca, dovrebbero essere la quasi totalità, poco più di 300”, dichiara Pierfrancesco Contarini Presidente dell’Aja, l’associazione jesolana albergatori.

‘‘Ad oggi l’occupazione media alberghiera si attesta sul 55% a causa delle condizioni meteo che, lo scorso fine settimana, hanno portato a varie disdette – spiega – Ma per il prossimo fine settimana, con l’Ironman, prevediamo punte del 70/75% di occupazione media”. Anche il ripascimento delle spiagge è quasi del tutto completato; l’unica incognita sono gli scherzi del meteo.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.