Turismo: nel Riminese oltre 40mila presenze nei parchi tematici

Nonostante il meteo incerto, in Romagna procedono bene i ponti festivi dal punto di vista delle presenze turistiche. A beneficiarne sono stati anche i parchi tematici che hanno riaperto i battenti solo poche settimane fa, i quali si calcola abbiano registrato nel solo Riminese 40mila biglietti staccati. Ad attirare i turisti sono Italia in Miniatura, l’Acquario di Cattolica e Oltremare, tutte strutture della provincia di Rimini, senza dimenticare Mirabilandia di Ravenna che pure ha totalizzato migliaia di presenze.

“La nostra forza si basa sulla qualità delle proposte dei parchi che offrono al pubblico la possibilità di trascorrere il tempo libero fra contenuti di valore, come la divulgazione e la conservazione, presentati attraverso l’esperienza diretta, l’avventura, gli incontri ravvicinati con il mondo della natura minacciata e della cultura spesso trascurata, e perché no, attraverso novità e protagonisti – dice Patrizia Leardini (Costa Edutainment) – Non potremmo farlo senza una profonda conoscenza delle esigenze dei nostri visitatori e del nostro territorio, con il quale lavoriamo in sintonia. È per questo che ogni anno investiamo e devolviamo la nostra offerta: vogliamo accogliere persone in cerca di svago e mandarle a casa più soddisfatte, più ricche di conoscenza e desiderose di tornare”.

