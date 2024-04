Ultima occasione per vedere la “cometa del diavolo”: ecco quando e dove

MeteoWeb

Se avete sempre sognato di vedere una cometa nel cielo notturno, è arrivato il momento perfetto per farlo. La “cometa del diavolo”, nota anche come 12P/Pons-Brooks, sta per raggiungere il suo massimo splendore, offrendo un’ultima occasione per vedere uno spettacolo celeste unico nel suo genere. Affrettatevi però, perché non durerà a lungo.

Arrivando sulla scia di comete come la “cometa verde” del 2022 (cometa 2022 E3 ZTF) e la famosa NEOWISE del 2020, la Pons-Brooks è stata definita da alcuni come la “cometa del decennio”. Si sperava che potesse essere vista durante la recente eclissi solare totale, ma nonostante non abbia raggiunto quella visibilità, rimane comunque uno spettacolo meraviglioso da osservare.

La “cometa del diavolo”

Conosciuta anche come la “cometa del diavolo“, questo corpo celeste ha guadagnato il suo soprannome a causa di un’imprevedibile esplosione di luminosità avvenuta nel luglio 2023. In quel momento, il nucleo della cometa si è improvvisamente illuminato, mentre l’alone di materiale attorno ad esso si è espanso, creando una strana forma “cornuta” nel cielo. Questo evento eccezionale ha catturato l’immaginazione di molti e ora offre una nuova occasione per chiunque voglia vedere la cometa Pons-Brooks.

Come vedere la cometa 12P/Pons-Brooks

La cometa è attualmente visibile subito dopo il tramonto a Sud/Ovest, ma il tempo stringe poiché si sta allontanando dal cielo settentrionale. Il suo perielio, il punto più vicino al Sole, sarà questo fine settimana, il che significa che sarà al suo massimo splendore.

Come vedere quindi la cometa nel vasto cielo notturno? Non è un compito facile, ma con un po’ di pazienza e l’attrezzatura giusta è possibile. Ecco cosa sapere.

Quando e dove cercare la cometa

La cometa Pons-Brooks è visibile al meglio circa 30 minuti dopo il tramonto, guardando verso Sud/Ovest. Cercate Giove, che sarà luminoso e facilmente individuabile nel cielo. Una volta individuato Giove, guardate sopra di esso per trovare la costellazione dell’Ariete. La gigantesca forma a V del Toro, proprio sopra l’Ariete, agisce come una freccia che indica la posizione approssimativa della cometa.

Cosa serve

Per osservare la cometa Pons-Brooks, avrete bisogno di un cielo limpido e di un binocolo. Anche se la cometa non è visibile ad occhio nudo, con un binocolo avrete una visione nitida e chiara. Assicuratevi di essere in un luogo con poca inquinamento luminoso e con vista senza ostacoli verso Ovest.

Ultima occasione

La cometa del diavolo offre un’ultima occasione per essere vista nel cielo notturno. Approfittate di questo spettacolo celeste unico, armatevi di pazienza e binocolo, e preparatevi a essere affascinati dalla bellezza del cosmo. Non perdete l’opportunità di vedere la cometa Pons-Brooks prima che sia troppo tardi!

