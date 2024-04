Quantità vs qualità: l’Università di Zurigo non fornirà più dati per la classifica universitaria internazionale

MeteoWeb

I benefici e l’influenza delle classifiche nel mondo accademico sono da tempo oggetto di dibattito: generalmente si concentrano su output misurabili, il che può avere conseguenze non volute, ad esempio spingere le università a concentrarsi sull’aumento del numero di pubblicazioni invece di migliorare la qualità dei loro contenuti. Sebbene le classifiche affermino di misurare in modo esaustivo i vari successi delle università nell’insegnamento e nella ricerca, in realtà non possono farlo, poiché riducono gli indicatori a un punteggio e si concentrano su criteri quantitativi.

Proprio per questo motivo, l’Università di Zurigo ha deciso di non fornire più dati per la classifica “Times Higher Education World University Ranking“.

L’Università di Zurigo ha fatto attivamente campagna per molti anni, sia a livello nazionale che internazionale, per una cultura di apertura nell’ambito accademico. Il team di leadership dell’Università è convinto che la qualità scientifica debba essere il fattore decisivo in tutte le decisioni di politica della ricerca.

Zurigo non è la prima università a boicottare la classifica. Gli elitari Indian Institutes of Technology lo hanno fatto dal 2020, citando una mancanza di trasparenza. Nel 2022 l’Università Renmin in Cina, l’Università di Nanchino e l’Università di Lanzhou si sono ritirate da tutte le classifiche universitarie internazionali. Nel 2023, anche l’Università di Utrecht ha annunciato il suo ritiro.

