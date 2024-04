Uomo precipita lungo ferrata in Trentino: è grave

MeteoWeb

Un uomo di 61 anni, trentino di Arco, è stato elitrasportato in gravi condizioni all’ospedale ‘Santa Chiara’ di Trento dopo essere precipitato nella forra del Rio Sallagoni a Drena, in Trentino. L’uomo si trovava nella parte alta del percorso della ferrata per svolgere alcuni lavori di manutenzione. Improvvisamente è scivolato, precipitando per una quindicina di metri. Inizialmente il ferito aveva perso conoscenza. L’equipe sanitaria, giunta con l’elicottero nei pressi del luogo segnalato, ha stabilizzato l’uomo per il successivo trasporto d’urgenza in ospedale.

