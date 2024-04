Terribile negli USA: astrologa teme l’eclissi e stermina la famiglia

MeteoWeb

Abbiamo spesso scritto di come, in passato, le antiche civiltà non sempre vedessero in maniera positiva le eclissi di Sole, considerandole cattivi presagi. Ma quando questo succede anche ai tempi nostri, con conseguenze tragiche, si resta increduli e senza parole. È incredibile la storia che arriva dalla California e che ha come protagonista Danielle Johnson, astrologa americana e influencer di 34 anni, di Los Angeles. Più di centomila persone su Twitter seguivano Johnson, che da giorni aveva messo in guardia i suoi follower dagli effetti devastanti dell’eclissi solare totale.

“Svegliatevi – aveva scritto il 5 aprile sul social ‘X’ – l’apocalisse è arrivata. È arrivato il momento in cui devi decidere in cosa credere e in cosa no. Se credi che un nuovo mondo è possibile, ritwitta ora“. Il post ha avuto più di undici milioni di visualizzazioni, ma la maggior parte delle interazioni risale alle ultime ventiquattr’ore, dopo la notizia che l’astrologa ha accoltellato a morte il suo fidanzato, spinto i figli piccoli dalla sua Porsche in corsa, e poi si è schiantata contro un albero, morendo sul colpo.

Tutto è successo l’8 aprile nella contea di Los Angeles, il giorno in cui alcune aree degli Stati Uniti sono finite nell’oscurità dell’eclissi. L’astrologa aveva inondato il suo account di messaggi cospirazionisti, in cui profetizzava l’arrivo dell’apocalisse e metteva in guardia dall’arrivo dell’eclissi. Nella notte tra domenica 7 e lunedì 8 aprile, Johnson ha litigato con il suo compagno, Jaelen Allen Chaney, finendo per ucciderlo a coltellate. Poi la donna è salita in macchina, portandosi dietro la figlia di 9 anni e l’altra di 8 mesi. Con l’auto a tutta velocità, a 150km/h, l’influencer ha buttato fuori la figlia, che teneva in braccio la più piccola. Poi Johnson si è schiantata contro un albero, all’altezza di Redondo Beach, morendo sul colpo. La figlia piccola è morta; l’altra è stata ricoverata in gravi condizioni ma sopravviverà. Una storia davvero straziante per tre vite spezzate solo per stupide idee cospirazioniste prive di fondamento.

