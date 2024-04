Vaccini, 154 milioni di vite salvate da iniziative di immunizzazione globale

MeteoWeb

Un importante studio pubblicato da The Lancet rivela che gli sforzi globali di immunizzazione hanno salvato circa 154 milioni di vite – o l’equivalente di 6 vite ogni minuto di ogni anno – negli ultimi 50 anni. La stragrande maggioranza delle vite salvate – 101 milioni – sono state quelle di neonati. Lo studio, condotto dalla World Health Organization (WHO), mostra che l’immunizzazione è un contributo più grande di qualsiasi altro intervento sanitario per garantire che i bambini non solo raggiungano il loro primo compleanno, ma continuino a condurre una vita sana fino all’età adulta.

Tra i vaccini inclusi nello studio, quello contro il morbillo ha avuto l’impatto più significativo sulla riduzione della mortalità infantile, rappresentando il 60% delle vite salvate grazie all’immunizzazione. Questo vaccino rimarrà probabilmente il principale contributo alla prevenzione delle morti in futuro.

Negli ultimi 50 anni, la vaccinazione contro 14 malattie (difterite, Haemophilus influenzae tipo B, epatite B, encefalite giapponese, morbillo, meningite A, pertosse, malattia invasiva da pneumococco, poliomielite, rotavirus, rosolia, tetano, tubercolosi e febbre gialla), ha contribuito a ridurre le morti infantili del 40% a livello globale e di oltre il 50% nella regione africana.

“I vaccini sono tra le invenzioni più potenti della storia, poiché rendono prevenibili malattie un tempo temute”, ha affermato il Direttore generale del WHO, Dott. Tedros Adhanom Ghebreyesus. “Grazie ai vaccini, il vaiolo è stato debellato, la poliomielite è sull’orlo del baratro, e con recente sviluppo di vaccini contro malattie come la malaria e il cancro cervicale, stiamo ampliando le frontiere delle malattie. Con la continua ricerca, gli investimenti e la collaborazione, possiamo salvare milioni di vite in più oggi e nei prossimi 50 anni”.

Lo studio ha rilevato che per ogni vita salvata attraverso l’immunizzazione, sono stati guadagnati in media 66 anni di piena salute – per un totale di 10,2 miliardi di anni di piena salute guadagnati nel corso dei cinquant’anni. Grazie alla vaccinazione contro la polio, oggi più di 20 milioni di persone che altrimenti sarebbero rimaste paralizzate sono in grado di camminare, e il mondo è sul punto di eradicare la poliomielite, una volta per tutte.

Questi progressi nella sopravvivenza infantile evidenziano l’importanza di proteggere i progressi nell’immunizzazione in ogni paese del mondo e di accelerare gli sforzi per raggiungere i 67 milioni di bambini che non hanno ricevuto uno o più vaccini durante gli anni della pandemia.

Sforzi monumentali per aumentare l’accesso alla vaccinazione nell’arco di 50 anni

Pubblicato prima del 50° anniversario dell’Expanded Programme on Immunization (EPI), che avrà luogo nel maggio 2024, lo studio è l’analisi più completa dell’impatto sanitario globale e regionale del programma negli ultimi cinquant’anni.

Fondata nel 1974 dal The World Health Assembly, l’obiettivo originale dell’EPI era quello di vaccinare tutti i bambini contro la difterite, il morbillo, la pertosse, la poliomielite, il tetano, la tubercolosi e il vaiolo, l’unica malattia umana mai debellata. Oggi il programma, ora denominato Essential Programme on Immunization, comprende raccomandazioni universali per vaccinare contro 13 malattie e raccomandazioni specifiche al contesto per altre 17 malattie, estendendo la portata dell’immunizzazione oltre i bambini, agli adolescenti e agli adulti.

Lo studio evidenzia che meno del 5% dei bambini a livello globale aveva accesso alle vaccinazioni di routine quando è stato lanciato l’EPI. Oggi, l’84% dei neonati è protetto con 3 dosi di vaccino contro difterite, tetano e pertosse (DTP), il marker globale della copertura vaccinale.

Quasi 94 milioni delle circa 154 milioni di vite salvate dal 1974 sono il risultato della protezione fornita dai vaccini contro il morbillo. Eppure, nel 2022, ci sono stati ancora 33 milioni di bambini che non hanno ricevuto una dose di vaccino contro il morbillo: quasi 22 milioni non hanno ricevuto la prima dose e altri 11 milioni non hanno ricevuto la seconda dose.

Per proteggere le comunità dalle epidemie è necessaria una copertura pari o superiore al 95% con 2 dosi di vaccino contenente il morbillo. Attualmente, il tasso di copertura globale della prima dose di vaccino contro il morbillo è dell’83% e della seconda dose è del 74%, contribuendo a un numero molto elevato di epidemie in tutto il mondo.

Per aumentare la copertura vaccinale, l’UNICEF, uno dei maggiori acquirenti di vaccini al mondo, acquista più di 2 miliardi di dosi ogni anno per conto di paesi e partner per raggiungere quasi la metà dei bambini del mondo. Funziona anche per distribuire i vaccini fino all’ultimo miglio, garantendo che anche le comunità remote e sotto servite abbiano accesso ai servizi di immunizzazione.

“Grazie alle vaccinazioni, ora sopravvivono e prosperano dopo il quinto compleanno più bambini che in qualsiasi altro momento della storia”, ha affermato il Direttore esecutivo dell’UNICEF Catherine Russell. “Questo enorme risultato rende merito agli sforzi collettivi di governi, partner, scienziati, operatori sanitari, società civile, volontari e genitori stessi, che spingono tutti nella stessa direzione per proteggere i bambini dalle malattie mortali. Dobbiamo sfruttare lo slancio e garantire che ogni bambino, ovunque, abbia accesso a vaccinazioni salvavita.”

Nel 2000, è stata creata Gavi, la Vaccine Alliance, che comprende WHO, UNICEF e la Bill & Melinda Gates Foundation (BMGF) come membri fondatori principali, per espandere l’impatto dell’EPI e aiutare i paesi più poveri del mondo ad aumentare la copertura, beneficiare di nuovi vaccini salvavita ed espandere l’ampiezza della protezione contro un numero crescente di malattie prevenibili con i vaccini. Questo impegno, intensificato nelle parti più vulnerabili del mondo, ha contribuito a salvare più vite umane e a promuovere ulteriormente l’equità nell’accesso ai vaccini. Oggi Gavi ha contribuito a proteggere un’intera generazione di bambini e ora fornisce vaccini contro 20 malattie infettive, tra cui il vaccino HPV e vaccini contro le epidemie di morbillo, colera, febbre gialla, ebola e meningite.

“Gavi è stata fondata per sfruttare la partnership e i progressi resi possibili dall’EPI, intensificando l’attenzione sulla protezione dei più vulnerabili in tutto il mondo”, ha affermato la Dott.ssa Sania Nishtar, CEO di Gavi, la Vaccine Alliance. “In poco più di due decenni abbiamo assistito a progressi incredibili: proteggendo più di un miliardo di bambini, contribuendo a dimezzare la mortalità infantile in questi paesi e fornendo miliardi di benefici economici. I vaccini sono davvero il miglior investimento che possiamo fare per garantire a tutti, indipendentemente da dove siano nati, lo stesso diritto a un futuro sano: dobbiamo garantire che questi sforzi siano pienamente finanziati per proteggere i progressi compiuti e aiutare i paesi ad affrontare le sfide attuali dei loro programmi di immunizzazione.”

I programmi di immunizzazione sono diventati il fondamento dei servizi sanitari primari nelle comunità e nei paesi grazie alla loro vasta portata e ampia copertura. Forniscono non solo l’opportunità di vaccinarsi, ma consentono anche di fornire altre cure salvavita, tra cui supporto nutrizionale, prevenzione del tetano materno, screening delle malattie e distribuzione di zanzariere per proteggere le famiglie da malattie come la malaria.

Poiché lo studio copre solo l’impatto sanitario della vaccinazione contro 14 malattie, il numero di vite salvate grazie alla vaccinazione è una stima conservativa e non un resoconto completo dell’impatto salvavita dei vaccini. Anche gli impatti sociali, economici o educativi sulla salute e sul benessere nel corso degli ultimi 50 anni hanno contribuito a ulteriori riduzioni della mortalità. Oggi esistono vaccini che proteggono da più di 30 malattie potenzialmente letali.

Il vaccino contro l’HPV, che protegge dal cancro al collo dell’utero negli adulti, non è stato incluso nello studio, ma si prevede che possa prevenire un elevato numero di decessi futuri, dato che i Paesi lavorano per aumentare gli obiettivi di immunizzazione volti a eliminare il cancro al collo dell’utero entro il 2030. L’introduzione di nuovi vaccini, come quelli per la malaria, il COVID-19, il virus respiratorio sinciziale (RSV) e la meningite, nonché i vaccini contro il colera e l’ebola utilizzati durante le epidemie, salveranno ulteriori vite nei prossimi 50 anni.

Salvare altre milioni di persone è “Humanly Possible”

I programmi di immunizzazione globale hanno dimostrato ciò che è umanamente possibile quando molte parti interessate, tra cui capi di stato, agenzie sanitarie regionali e globali, scienziati, enti di beneficenza, agenzie umanitarie, imprese e comunità lavorano insieme.

Oggi, WHO, l’UNICEF, Gavi e BMGF presentano “Humanly Possibile”, una campagna congiunta, in occasione della World Immunization Week, dal 24 al 30 aprile 2024. La campagna di comunicazione mondiale invita i leader mondiali a sostenere, sostenere e finanziare vaccini e i programmi di immunizzazione che forniscono questi prodotti salvavita – riaffermando il loro impegno per la salute pubblica, celebrando al tempo stesso uno dei più grandi successi dell’umanità. I prossimi 50 anni di EPI richiederanno non solo di raggiungere i bambini che non hanno ricevuto vaccini, ma anche di proteggere i nonni dall’influenza, le madri dal tetano, gli adolescenti dall’HPV e tutti dalla tubercolosi e da molte altre malattie infettive.

“È stimolante vedere ciò che i vaccini hanno reso possibile negli ultimi cinquant’anni, grazie agli sforzi instancabili dei governi, dei partner globali e degli operatori sanitari per renderli più accessibili a più persone”, ha dichiarato Chris Elias, Presidente del settore Sviluppo globale della Fondazione Bill & Melinda Gates “Non possiamo lasciare che questo incredibile progresso vacilli. Continuando a investire nella vaccinazione, possiamo garantire che ogni bambino – e ogni persona – abbia la possibilità di vivere una vita sana e produttiva”.

