Valanghe in Trentino, pericolo in aumento con il rialzo termico

MeteoWeb

Con l’ulteriore rialzo termico atteso, in Trentino il pericolo di valanghe aumenterà già durante la mattinata. Per gli esperti del Soccorso alpino, le escursioni e salite ai rifugi dovrebbero iniziare e terminare molto presto. “Con il rialzo termico e l’irradiazione solare, l’attività di valanghe bagnate spontanee aumenterà rapidamente,” riporta il bollettino valanghe dell’Euregio. “Ciò sui pendii ripidi esposti a est e ovest al di sotto dei 2.800 metri circa, come pure sui pendii ripidi esposti a sud a tutte le altitudini, anche sui pendii ombreggiati al di sotto dei 2.400 metri. Le valanghe bagnate possono trascinare il manto nevoso saturo d’acqua e raggiungere in parte grandi dimensioni. Nei canaloni ripidi le valanghe possono in parte avanzare sino all’aperta campagna. Sui pendii erbosi ripidi, sono possibili sempre più numerose valanghe per scivolamento di neve di medie e, a livello isolato, di grandi dimensioni al di sotto dei 2.600 metri. Evitare le zone con rotture da scivolamento“.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.