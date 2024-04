Veloce passeggiata spaziale per i cosmonauti russi, EVA conclusa prima del previsto

MeteoWeb

Due cosmonauti russi hanno completato una passeggiata spaziale presso la Stazione Spaziale Internazionale, completando prima del previsto tutti i loro compiti, compreso il dispiegamento di un radar iniziato lo scorso anno. I membri dell’equipaggio dell’Expedition 71, Oleg Kononenko e Nikolai Chub, hanno aperto e agganciato con successo il 4° dei quattro pannelli per un sistema di comunicazione radar sintetico sul modulo da laboratorio multiuso russo Nauka alle alle 17:44 ora italiana di ieri, 47 minuti dopo l’inizio dell’attività extraveicolare (EVA).

Il lavoro è stato rapido ma necessario. Il 4° pannello non si è aperto automaticamente quando Kononenko e Chub hanno installato per la prima volta l’unità durante la loro precedente passeggiata spaziale insieme, il 25 ottobre 2023. Il radar verrà utilizzato per monitorare l’ambiente terrestre. È stato il primo payload scientifico ad essere montato su Nauka dopo l’aggiunta del modulo alla Stazione Spaziale nel luglio 2021.

Fatto ciò, Kononenko e Chub sono poi passati ad altri compiti al di fuori del segmento russo del laboratorio orbitante, rientrando e chiudendo il portello della camera di equilibrio del modulo Poisk alle 12:33 ora italiana, segnando la fine ufficiale della passeggiata spaziale durata 4 ore e 36 minuti. L’attività extraveicolare doveva durare più di 7 ore, ma i cosmonauti hanno svolto rapidamente tutte le mansioni, concludendo l’EVA circa 2 ore prima del previsto.

La passeggiata spaziale è stata la 270ª a sostegno dell’assemblaggio, della manutenzione e degli aggiornamenti della Stazione Spaziale Internazionale, per un totale di 71 giorni, 11 ore e 25 minuti. È stata la 7ª uscita per Kononenko, che ora ha registrato 44 ore e 30 minuti in attività extraveicolari (EVA) nell’arco di 3 decenni. Chub ha completato la sua 2ª passeggiata spaziale, dopo aver trascorso 12 ore e 17 minuti fuori dalla ISS.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.