Vento a Torino: si stacca lucernario, chiusa palestra in una scuola

Anche oggi il vento ha sferzato Torino, con raffiche sui 40-50km/h. Proprio le forti raffiche di vento hanno staccato una parte del lucernario della palestra dell’istituto di istruzione superiore ‘Primo Levi’, in corso Unione Sovietica. Il personale della Direzione Edilizia scolastica della Città metropolitana ha subito richiesto l’intervento della ditta incaricata che, se le condizioni meteorologiche lo consentiranno, interverrà domani mattina. Nel frattempo, sono sospese tutte le attività interne alla palestra, anche per le società sportive esterne.

