WhatsApp down, problemi per gli utenti: migliaia di segnalazioni

MeteoWeb

Segnalate interruzioni di servizio su Whatsapp dalle ore 20 di oggi, secondo i dati del sito Downdetector. Gli utenti non riescono ad accedere ai servizi dell’applicazione di messaggistica. Sono quasi 60mila le segnalazioni registrate in tutta Italia sul sito Downdetector: nella maggior parte dei casi (53%) il problema riguarderebbe l’invio di messaggi, per il 38% la segnalazione è relativa alla connessione server e il 9% sono segnalazioni sull’app. Anche su X sono diversi i post degli utenti che segnalano problemi con l’hashtag #whatsappdown.

Segnalazioni arrivano anche per le altre applicazioni di Meta, Instagram e Facebook.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.