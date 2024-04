A Wuhan il 1° Forum di cooperazione spaziale Cina-America Latina e Caraibi

MeteoWeb

La National Space Administration cinese (CNSA) ha annunciato il primo Forum di cooperazione spaziale Cina-America Latina e Caraibi, in programma a Wuhan dal 24 al 26 aprile. Questo evento, frutto della collaborazione tra CNSA, il Ministero degli Affari Esteri cinese e il governo della provincia di Hubei, vedrà la partecipazione di circa 90 delegati provenienti da 24 Paesi e da 8 organizzazioni internazionali, secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa ufficiale Xinhua. Tra i partecipanti figurano funzionari governativi e rappresentanti dell’industria, delle organizzazioni di ricerca e del settore privato, i quali affronteranno argomenti quali il ruolo delle infrastrutture spaziali nello sviluppo sociale ed economico sostenibile, l’esplorazione dello Spazio profondo e lo sviluppo innovativo della catena industriale spaziale. Il forum sarà anche un’occasione per celebrare il China Space Day, istituito nel 2016 per commemorare il lancio del primo satellite cinese nel 1970.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.